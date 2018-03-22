Сооснователь мессенджера WhatsApp Брайан Эктон обратился к своим подписчикам в Twitter с призывом удалить приложение Facebook с их мобильных устройств. "Настало время #удалитьфейсбук", - написал он в твите, опубликованном 21 марта.

Таким образом Эктон присоединился к флешмобу #deletefacebook, который проходит в интернете. Его участники отказываются от использования социальной сети Facebook, администрация которой допустила утечку данных нескольких десятков миллионов пользователей.



В последние дни Facebook оказалась в центре серьезного скандала, суть которого состоит в том, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica получила личные данные более 50 млн пользователей соцсети, на их основе разработала алгоритм анализа политических предпочтений избирателей, составила их профили, которые затем использовались во время предвыборной кампании Дональда Трампа.

После публикации материалов совет директоров Cambridge Analytica принял решение отстранить от занимаемой должности исполнительного директора компании Александра Никса. Расследование обстоятельств этой утечки начали в Европе и США, а инвесторы подали на Facebook иск в суд.



Михаил Грач