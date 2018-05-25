Схема движения автобусов на время изменится во Владивостоке, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации.

Так, в воскресенье, 27 мая, с 8:30 до 15:00, автобусы, следующие со стороны Луговой в центр, после остановки «Авангард» будут заворачивать направо и продолжать движение в центр по Пушкинской.

Автобусы, следующие в центр города со стороны Первой Речки, будут заворачивать налево в районе торгового центра «Клевер Хаус» и далее двигаться по Океанскому проспекту.

Кроме того, как рассказали в управлении транспорта администрации Владивостока, в этот же период с 8:30 до 15:00 будет ограничено движение и парковка транспортных средств в центре города.

Пассажиров и автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам - они связаны с проведением «Зеленого марафона».

Таисия Масина