В мясе кролика, которое прибыло из Китая в порт «Восточный» в Находке обнаружили опасную патогенную бактерию, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Проведенные лабораторные испытания замороженного продукта показали, что 12 тонн мяса содержат листерии, которые попадая в организм человека, паразитируют внутри клеток, накапливаясь преимущественно в печени и селезенке и вызывая серьезное заболевание - листериоз.

Результаты исследований сразу же внесли в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста» и в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано».

Опасный груз исключен из свободного оборота на территории Российской Федерации.



Таисия Масина