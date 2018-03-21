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Источник изображения: «Deita.ru»

В мясе кролика, которое прибыло  из Китая в порт «Восточный» в Находке обнаружили опасную патогенную бактерию, об этом  DEITA.RU сообщили в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Проведенные лабораторные испытания замороженного продукта показали, что  12 тонн мяса содержат листерии,  которые попадая в организм человека,  паразитируют внутри клеток, накапливаясь преимущественно в печени и селезенке и вызывая серьезное заболевание - листериоз.

Результаты исследований сразу же внесли в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста» и в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». 

Опасный груз исключен из свободного оборота на территории Российской Федерации.

Таисия Масина

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