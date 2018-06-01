Магазин «Реми» на Борисенко, 35 вновь открыт, сообщает DEITA.RU.

По информации пресс-службы торговой сети, покупателей ждут выгодные цены и широкий ассортимент продовольственных товаров, товаров для дома, кулинарии собственного производства: свежей выпечки, вкуснейшей пиццы, салатов, разнообразных закусок и горячих блюд.

Специалисты магазина устранили все нарушения противопожарной безопасности, исполнительное производство прекращено.

Отмечается, что режим работы «Реми» на Борисенко, 35 – ежедневно с 9:00 до 23:00.

Напомним, из-за пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове по всей стране прошли проверки торговых центров и мест массового пребывания людей. Если специалисты находили нарушения, работа в них запрещалась. Так, во Владивостоке были закрыты несколько объектов до устранения нарушений.

Ирина Петрова