Руководитель коммерческой организации во Владивостоке обвиняется в уклонении от уплаты налогов, об этом DEITA.RU сообщили в краевой прокуратуре.

Занимая должность генерального директора предприятия торговли, он вносил в декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложные сведения.Таким образом ему удалось не доплатить в бюджет государства около 6 миллионов рублей.

В отношении руководителя возбуждено уголовное дело, он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Таисия Масина