25 Май 2018, 22:18
Попытка миллионного обмана с треском провалилась во Владивостоке
Источник изображения: «Deita.ru»
Руководитель коммерческой организации во Владивостоке обвиняется в уклонении от уплаты налогов, об этом DEITA.RU сообщили в краевой прокуратуре.
Занимая должность генерального директора предприятия торговли, он вносил в декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложные сведения.Таким образом ему удалось не доплатить в бюджет государства около 6 миллионов рублей.
В отношении руководителя возбуждено уголовное дело, он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Таисия Масина