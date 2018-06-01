Сахалинец чуть не лишился квартиры из-за задолженности физическому лицу, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении ФССП России по Сахалинской области.

Как рассказали в ведомстве, житель Южно-Сахалинска, неправильно оценивший свои возможности, едва не лишился своей двухкомнатной квартиры. Некогда он занял у гражданина 1,5 миллиона рублей, а в залог оставил имущество. Условия договора он не соблюдал, поэтому займодателю пришлось обратиться к советующие органы.

Когда мужчина явился на прием в отдел судебных приставов, его познакомили с материалами исполнительного производства. В тот же день судебный пристав-исполнитель наложил арест на квартиру с дальнейшим выставлением ее на торги. Опасаясь остаться без жилья, должник оплатил долг в полном объеме.

Екатерина Лапкина