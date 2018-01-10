В Партизанске наркосбытчики осуждены на длительный срок лишения свободы, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре Приморского края.

Установлено, что в апреле 2016 года молодые люди 20 и 24 лет с целью подзаработать продавали наркотики. Они разделили обязанности — один закупал гашишное масло, другой искал покупателей. Первая и единственная попытка сбыть небольшую партию наркотика за пять тысяч рублей в селе Золотая Долина Партизанского района не увенчалась успехом. Во время передачи пакета их задержали полицейские.

Суд признал подсудимых виновными в рамках статьи «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере» УК РФ. Преступникам назначено наказания в видео лишения свободы на срок 9 лет и 10 месяцев, а также 11 лет и 10 месяцев. Отбывать наказание наркосбытсчикам придется в колонии строго режима.

Напомним, ранее DEITA.RU неоднократно сообщало о том, что наркоманы пытаются достать дозу любым возможным способом. Так, сотрудники ГУФСИН по Приморскому краю нашли в кармане ребенка наркотики, которая его мама хотела передать одному из осужденных.

Екатерина Лапкина