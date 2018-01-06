Дальнегорск - Первый снег
Источник изображения: «Deita.ru»

Теплая погода продолжит радовать приморцев и в выходные дни, сообщает «Deita.ru».

По данным приморских синоптиков,в субботу, 6 января, днем небольшая облачность, без осадков.  Ветер  северный умеренный.  Температура воздуха  днем  -2...-16 °C.

Во Владивостоке небольшая облачность,  без осадков.   Ветер северный, северо-западный, утром и днем умеренный до сильного.  Температура воздуха днем -7...-9 °C.

В Уссурийске переменная облачность, так же без осадков.  Ветер  северный, северо-западный  умеренный. Температура воздуха днем чуть выше, чем во Владивостоке -6...-8 °C. 

В Находке  переменная облачность,  без осадков.  Ветер северный, северо-западный умеренный, утром умеренный до сильного. Температура воздуха днем прогреется до -3...-5 °C.

Напомним, ранее  «Deita.ru» сообщало, что комиссия нагрянула в квартиру приморца с 8 градусами тепла и удивилась увиденному.

Таисия Масина