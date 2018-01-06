Теплая погода продолжит радовать приморцев и в выходные дни, сообщает «Deita.ru».

По данным приморских синоптиков,в субботу, 6 января, днем небольшая облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха днем -2...-16 °C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный, утром и днем умеренный до сильного. Температура воздуха днем -7...-9 °C.



В Уссурийске переменная облачность, так же без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем чуть выше, чем во Владивостоке -6...-8 °C.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный, утром умеренный до сильного. Температура воздуха днем прогреется до -3...-5 °C.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что комиссия нагрянула в квартиру приморца с 8 градусами тепла и удивилась увиденному.

Таисия Масина