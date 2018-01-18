Президент Украины Петр Порошенко исключил из украинского законодательства термин «инвалид», сообщает DEITA.RU.

Он уже подписал соответствующий документ, согласно которому вносятся изменения в 37 законов Украины, в положениях которых слова «инвалид», «ребенок-инвалид» и «инвалид войны» заменены словами «человек с инвалидностью», «ребенок с инвалидностью» и «человек с инвалидностью вследствие войны».

Как пишет РИА ФАН, этот шаг в Киеве обосновали тем, что вводя термин «лицо с инвалидностью», акцент делается прежде всего на человеке, а не на его инвалидности.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что в интернете обсмеяли Порошенко.

Таисия Масина