Президент Украины Петр Порошенко в очередной заявил об окончательном прощании с Россией, сообщает "Deita.ru".

Такое заявление он сделал в сообщении в Twitter.

«Одна из важнейших побед года, которую мы получили вместе, — введение безвизового режима со странами Европейского союза. Украина сказала окончательное «прощай» русской и советской империям», - написал он.

Как напоминает РИА "ФАН", в мае 2017 года после одобрения ЕС решения о предоставлении Киеву безвизового режима Порошенко уже «оформлял развод» с Россией. По словам Порошенко, Украина возвращается в «европейскую семью».

Ранее "Deita.ru" сообщало, что украинцы нашли способ испортить настроение Порошенко.

Виктор Бруевич