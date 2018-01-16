Украинский депутат Виталий Куприй объявил президента Украины Петра Порошенко в «госизмене в пользу вражеского государства, с которым воюет Украина», сообщает «Deita.ru».

Поводом стали письма Порошенко, якобы направленные им в ФСБ в 2007 году с просьбой пустить его в Россию. По данному вопросу, как пишет РИА ФАН, народный избранник уже подготовил запрос в СБУ. Он уверен, что следствие должно выяснить, насколько часто и через какие пункты пропуска госграницы Порошенко наведывался в Россию, с какой целью, с кем имел контакты.

Все началось с того, что грузинский телеканал «Рустави» обнародовал письма, в которых Порошенко якобы просит у ФСБ разрешения на въезд в Санкт-Петербург и уверяет, что, находясь в России, не будет участвовать в антироссийских кампаниях. В другом письме он видит своей задачей привлечение денег и больших инвестиций в российский бюджет, взамен хочет пообщаться с родственниками жены одного из своих сыновей.

В администрации президента все отрицают и называют обнародованные "документы" подделкой и фейком, изготовленным спецслужбой России.

Кто стоит за этим скандалом ясно, как Божий день. Бывший губернатор Днепропетровской области и экс-владелец «Приватбанка» Игорь Коломойский никак не уладит конфликт с Петром Порошенко, который старается испортить имидж Коломойского не только с помощью юристов, но и используя СМИ.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что Порошенко "окончательно попрощался" с Россией.

Таисия Масина