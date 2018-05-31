Судебные приставы составили «портрет» должника по алиментным обязательствам, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении ФССП России по Амурской области.

Должник по алиментым обязательствам — это мужчина, ему от 30 до 42 лет. Чаще всего он не имеет постоянного места работы.

Женщин — должниц по алиментам значительно меньше, чем мужчина. Те, кто задолжал своим детям, чаще всего молоды, им от 30 до 42 лет. 90 процентов таких матерей не работает, а их дети находятся в детских домах.

В большинстве своем по алиментам должны люди, ведущие асоциальный образ жизни, не желающие трудиться, чтобы обеспечивать своих детей.

Екатерина Лапкина