В Приморских электрических сетях (филиал АО Дальневосточная распределительная сетевая компания, ДРСК) начат прием заявок на технологическое присоединение участков, выделенных многодетным семьям г. Владивостока в районе бухты Лазурная. Первая заявка от собственника была зарегистрирована в приморском филиале ДРСК сразу же после окончания новогодних каникул.

Процедура технологического присоединения участков многодетных семей организована по стандартной схеме подключения заявителей льготной категории в соответствии с действующим законодательством. Срок подключения - до 6 месяцев. После подписания договора заявителю необходимо самостоятельно выполнить свою часть технических условий и уведомить об этом сетевую организацию.

Электроснабжение жилого микрорайона будет осуществляться от подстанции «Лазурная». Сейчас на энергообъекте идет реконструкция – уже установлен новый силовой трансформатор, монтируется комплектное распределительное устройство. До конца текущего года планируется завершить перевод подстанции на напряжение 110 кВ. Параллельно ведется подготовка к строительству внутри микрорайона распределительной сети 6 кВ. Распределительные сети проектируются с учетом планировки земельных участков и возможности подключения каждого заявителя по льготному тарифу.

Также от подстанции «Лазурной» будет построена линия 110 кВ, которая позволит обеспечить рост бытового энергопотребления в микрорайоне, в том числе подключение планируемых к строительству социальных объектов.

Реконструкция и строительство новых энергообъектов в районе бухты Лазурной - совместный проект филиала ДРСК «Приморские электрические сети» и администрации Приморского края, он рассчитан на создание условий для повышения доступности сетевой инфраструктуры в пригороде Владивостока.

Во Владивостоке приморский филиал ДРСК обеспечивает электросетевую инфрастурктуру только для участков, выделенных в районе бухты Лазурная. Реконструкция и строительство энергообъектов для технологического присоединения выполняется за счет инвестиционной программы филиала. Подать заявку на подключение можно в Центре обслуживания клиентов по адресу Командорская 13а или через корпоративный сайт АО ДРСК, зарегистрировавшись в Личном кабинете http://utp.drsk.ru/tpr .

Михаил Грач