Люди, желающие посетить приморский океанариум на новогодних каникулах, оказались весьма недовольны работой шаттлов, автобусов, курсирующих по территории научного центра, сообщает «Deita.ru».

Свое недовольство посетители выплеснули в социальные сети, где пожаловались, что очень долго приходится мерзнуть на остановке в ожидании транспорта.



По словам одного из гостей океанариума, "огромная толпа собралась на остановке в то время как автобус просто стоял за шлагбаумом и ждал непонятно чего. После того, как он подъехал, началась давка. Многие просто не влезли в автобус и снова остались ждать на ледяном ветру.



За то время, что автобус простоя стоял, он мог бы три раза отвезти посетителей в океанариум, набирая в салон понемногу людей. При таком отношении желание посетить данное учреждение у некоторых пропало еще на остановке и люди уехали домой".



Как выяснилось позднее, жаловаться оказалось некому, так как по телефонам океанариума никто не отвечает.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что скандальная эпопея с животными Приморского океанариума продолжается.

Таисия Масина