Жаркие споры среди горожан вызвало послание, оставленное автолюбителю, который, по все видимости, неудачно припарковался, сообщает DEITA.RU.

Перманентным фломастером на стекле со стороны водителя "доброжелатели" написали: "Не стоит рисковать своим и чужим авто, уважайте других, если уважаете себя, паркуйтесь так, чтобы потом не переживать за свой автомобиль".

Где именно поставил свою машину владелец и чем навлек на себя гнев других автомобилистов - неизвестно, но надпись принялись бурно обсуждать подписчики известного интернет-сообщества. Одни полностью поддержали автора: "Паркуются не пойми как, а потом ноют, машину поцарапали, ухо оторвали, ставьте нормально авто", "На капот наделать и листок туалетной бумаги с извинением!", "Следующий раз нож в шину или картошку в выхлопную".

Другие встали на защиту водителя:" А сейчас я так понимаю все эти люди, пишущие гадости, паркуются идеально!? Или вы те самые , которые живёте по правилам , а не вы все случайно едете по левой полосе со скоростью 40-50 км? Машина это имущество, которое человек купил себе, все по разному, кто-то копейки последние отдаёт, а вы портите имущество, за которое можно ответить по закону. Если такие смелые эти писаки, постучите по машине , сработает сигналка, хозяин выйдет и тогда ему уже все в лицо скажите".

Но больше всего было дано советов, как оттереть тот самый перманентный фломастер: "Растворителем", "Бензином", "Тормозухой", "Краской-спреем", "Бритвочка", "Лезвие от канцелярского ножа + вода и через минуту надписи не будет".

Таисия Масина