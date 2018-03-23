послание
Источник изображения: avtopatrul_prim

Жаркие споры среди горожан вызвало послание, оставленное автолюбителю,  который, по все  видимости, неудачно  припарковался, сообщает DEITA.RU.

Перманентным фломастером на стекле со  стороны водителя "доброжелатели" написали: "Не стоит рисковать своим и чужим авто, уважайте других,  если уважаете себя, паркуйтесь так, чтобы потом не переживать за свой автомобиль".

Где именно поставил свою машину владелец и чем навлек на себя гнев других автомобилистов - неизвестно, но надпись принялись бурно обсуждать подписчики известного интернет-сообщества. Одни полностью  поддержали автора: "Паркуются не пойми как, а потом ноют, машину поцарапали, ухо оторвали, ставьте нормально авто", "На капот наделать и листок туалетной бумаги с извинением!", "Следующий раз нож в шину или картошку в выхлопную". 

Другие встали на защиту водителя:" А сейчас я так понимаю все эти люди, пишущие гадости, паркуются идеально!? Или вы те самые , которые живёте по правилам , а не вы все случайно едете по левой полосе со скоростью 40-50 км? Машина это имущество, которое человек купил себе, все по разному, кто-то копейки последние отдаёт, а вы портите имущество, за которое можно ответить по закону. Если такие смелые эти писаки, постучите по машине , сработает сигналка, хозяин выйдет и тогда ему уже все в лицо скажите".

Но больше всего  было дано  советов,  как оттереть тот самый перманентный фломастер: "Растворителем", "Бензином",  "Тормозухой", "Краской-спреем", "Бритвочка", "Лезвие от канцелярского ножа + вода и через минуту надписи не будет".

Таисия Масина

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