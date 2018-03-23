Послание, оставленное автовладельцу, вызвало жаркие споры среди приморцев
Жаркие споры среди горожан вызвало послание, оставленное автолюбителю, который, по все видимости, неудачно припарковался, сообщает DEITA.RU.
Перманентным фломастером на стекле со стороны водителя "доброжелатели" написали: "Не стоит рисковать своим и чужим авто, уважайте других, если уважаете себя, паркуйтесь так, чтобы потом не переживать за свой автомобиль".
Где именно поставил свою машину владелец и чем навлек на себя гнев других автомобилистов - неизвестно, но надпись принялись бурно обсуждать подписчики известного интернет-сообщества. Одни полностью поддержали автора: "Паркуются не пойми как, а потом ноют, машину поцарапали, ухо оторвали, ставьте нормально авто", "На капот наделать и листок туалетной бумаги с извинением!", "Следующий раз нож в шину или картошку в выхлопную".
Другие встали на защиту водителя:" А сейчас я так понимаю все эти люди, пишущие гадости, паркуются идеально!? Или вы те самые , которые живёте по правилам , а не вы все случайно едете по левой полосе со скоростью 40-50 км? Машина это имущество, которое человек купил себе, все по разному, кто-то копейки последние отдаёт, а вы портите имущество, за которое можно ответить по закону. Если такие смелые эти писаки, постучите по машине , сработает сигналка, хозяин выйдет и тогда ему уже все в лицо скажите".
Но больше всего было дано советов, как оттереть тот самый перманентный фломастер: "Растворителем", "Бензином", "Тормозухой", "Краской-спреем", "Бритвочка", "Лезвие от канцелярского ножа + вода и через минуту надписи не будет".
Таисия Масина