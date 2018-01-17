Вечером в полицию позвонили жильцы одного из домов по улице Адмирала Кузнецова и сообщил о неадекватном мужчине без одежды, сообщает DEITA.RU.

По словам одной из жительниц подъезда, к ней в квартиру ворвался голый незнакомец с ножом в руках, который выкрикивал угрозы, а затем повредил мебель и убежал.

Позже в полицию поступило еще одно сообщение от жительницы дома, которая сообщила, что неадекватный голый мужчина бегал по подъезду и пытался выбить входную дверь в ее жилище.

По словам очевидцев, скорее всего, обнаженный дебошир находился под действием наркотических препаратов. На место происшествия выехали стражи порядка, но хулиган успел скрыться до их появления.

Личность неадекватного мужчины устанавливается. По факту случившегося проводится проверка.

Игорь Бегунов