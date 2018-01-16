Предложение по новой структуре органов исполнительной власти Приморья представит рабочая группа, в состав которой войдут эксперты в сфере управления, сообщил DEITA.RU вице-губернатор Приморья Алексей Сухов.

Главными ценностями, которыми будет руководствоваться рабочая группа при подготовке предложений, станут оптимизация управленческих процессов, повышение ответственности каждого органа исполнительной власти за принимаемые решения, внедрение проектного управления.

«При подготовке предложений рабочая группа внимательно изучит опыт других регионов и мнение экспертного сообщества», – сообщил Алексей Сухов.

Вице-губернатор подчеркнул, что цель проведения административной реформы заключается не в «смене вывески», а в росте эффективности органов исполнительной власти.

Напомним, внедрять целевой метод в работе органов власти для того, чтобы не увязнуть в «текучке сегодняшнего дня», призвал Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» 14 апреля 2016 года. В настоящее время в соответствии с решением Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам на федеральном уровне сформирован портфель из 22 проектов и программ по 11 направлениям стратегического развития страны.

Ранее в ходе пресс-конференции врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил журналистам, что региональное управление в Приморье приведут к «общему знаменателю по стране».

«В стране осталось всего, по-моему, четыре региона, где работает администрация. Механизм этот отработан, система управления себя проверила и достаточно проста», – акцентировал внимание глава региона.

Михаил Грач