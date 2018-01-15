В администрации президента просчитывают возможные изменения в трате бюджетных средств после выборов главы государства, которые должны состояться 18 марта, сообщает DEITA.ru со ссылкой на «Ведомости».

В частности, планируется больше денег выделять на образование и здравоохранение. Эту идею поддерживают помощник президента Андрей Белоусов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Для реализации плана планируется снизить госрасходы, увеличить налоги. В частности, рассматривается вариант увеличения НДФЛ до 15 процентов. Другой возможный источник доходов — повышение пенсионного возраста.

При этом бюджетный маневр предлагали Владимиру Путину и накануне предыдущих президентских выборов, в 2011 году. «Стратегия 2020» предполагала увеличение расходов на приумножение человеческого капитала и сокращение на оборону и безопасность.

Михаил Грач