Правительство России обсудило возможность изменения налогов на одном из первых после выборов совещаний у премьер-министра страны Дмитрия Медведева. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ведомости».

По данным собеседников издания, в ходе встречи поднимались вопросы о повышении НДФЛ на два процентных пункта, до 15 процентов, с введением необлагаемого минимума.

Как отмечает газета, ее собеседники расходятся в трактовке итогов совещания — один источник говорит о том, что решение окончательно не принято, другой заявляет, что «консенсус достигнут». Газета пишет, что в правительстве осенью 2017 года на совещаниях уже анализировали последствия повышения НДФЛ до 15-16 процентов, а также введение необлагаемого минимума.

Михаил Грач