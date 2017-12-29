29 Декабрь 2017, 09:45
После застолья с Путиным Миклушевский получил новую должность
Источник изображения: «Deita.ru»
Исполняющим обязанности ректора Московского политехнического университета назначен Владимир Миклушевский, сообщает Deita.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.
"В ближайшее время я планирую более детально познакомиться с его деятельностью. Сейчас процесс знакомства и реорганизации заставляет людей волноваться, но могу сразу сказать, что резких изменений мы не ожидаем", - говорит экс-губернатор Приморья.
Напомним, информация о грядущей работе Миклушевского в одном из столичных вузов появилась в ноябре 2017 года. А днях экс-глава Приморья выпил в Кремле с Владимиром Путиным.
Василий Кучин