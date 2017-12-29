Исполняющим обязанности ректора Московского политехнического университета назначен Владимир Миклушевский, сообщает Deita.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.

"В ближайшее время я планирую более детально познакомиться с его деятельностью. Сейчас процесс знакомства и реорганизации заставляет людей волноваться, но могу сразу сказать, что резких изменений мы не ожидаем", - говорит экс-губернатор Приморья.

Напомним, информация о грядущей работе Миклушевского в одном из столичных вузов появилась в ноябре 2017 года. А днях экс-глава Приморья выпил в Кремле с Владимиром Путиным.

Василий Кучин