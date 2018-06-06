Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Турции в последнем контрольном матче перед ЧМ 2018, сообщает DEITA.RU.

В прошлом товарищеском матче с командой Австрии сборная России установила очередной антирекорд – 0 ударов в створ ворот соперника. Во встрече нынешней был замечен некий прогресс. В створ ворот попал один удар, который и завершился голом. Это Самедов на 35 минуте с передачи Дзагоева перекинул турецкого вратаря. Больше ничего опасного и интересного в первом тайме не было. Россияне катали мяч в защите и полузащите, а турки особенно не прессинговали.

После перерыва сборная Турции побежала вперед, и игра у российской команды рухнула. Турки сравняли счет 1 : 1, и вполне могли выиграть эту встречу. Гости привезли не самый оптимальный состав, и при этом контролировали мяч, опасно бив по воротам.

Сборная России в 2018 году не выиграла ни одного матча, в лучшем случае сводя встречи к ничьей, но чаще проигрывая. Игра со сборной Турции, отдельные проблески мысли в первом тайме, показали, что первый матч группового этапа ЧМ 2018 со сборной Саудовской Аравии мы выиграть можем. Но из группы при этом не выйдем.

«Австрия и Турция вообще-то даже не сыграют на чемпионате мира, а мы лишь единожды попадаем в створ ворот. Это очень настораживает. В защите еще как-то можно отбиться. Но как забивать-то будем? Сейчас дошло даже до того, что переживаем, победим ли мы Саудовскую Аравию или нет. Саудовскую Аравию, понимаете?! Печально», - прокомментировал итоги игры «Спорт-Экспрессу» бывший нападающий сборной России Сергей Юран.

Дмитрий Санников