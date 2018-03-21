Сотрудники природного парка Ol Pejeta в Кении усыпили единственного в мире самца северного белого носорога, сообщает DEITA.RU.

Животное по кличке Судан тяжело и продолжительно болело, в последнее время его состояние значительно ухудшилось, поэтому усыпление стало вынужденной мерой, как пишет РГ.

Как заявил Ричард Винь, исполнительный директор парка Ol Pejeta, "он был нежным гигантом, его внешность была просто потрясающей и, с учетом его размера, его многие боялись. Надеемся, что однажды его смерть будет рассматриваться как важный момент для сторонников охраны окружающей среды во всем мире".

На момент смерти уникальному носорогу исполнилось 44 года. На сегодняшний день на планете остались только два северных белых носорога - это самки Наджин и Фату.

Для того, чтобы исключить исчезновение данного вида животных, идет сбор пожертвований для научных исследований по созданию из генетического материала Судана с помощью экстракорпорального оплодотворения детенышей северного белого носорога.

Таисия Масина



