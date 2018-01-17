DEITA.RU представляет 15 самых «потусторонних» ландшафтов на планете - вы не поверите, что они настоящие.





1. Остров Сокотра, расположенный в Йемене, является домом для драцены киноварно-красной. Фактически, треть его растительной жизни не встречается больше нигде на планете.









2. Серные пруды делают Данакиль в Эфиопии одним из самых негостеприимных мест на планете.









3. Зловещие горы Тяньцзи в Китае фактически вдохновили режиссера «Аватара» на создание плавающих гор-островов.









4. Мостовая гигантов в Ирландии состоит из 40 000 суперсимметричных колонн внеземного вида из вулканической породы, которые похожи на результат извержения вулкана.









5. Deadvlei в Намибии - жуткое, суровое пространство, «заваленное» мертвыми, скелетоподобными деревьями акации.









6. Ярко окрашенные горы Данься в Китае были образованы посредством 27 миллионов лет эрозии красного песчаника.









7. В Новой Зеландии древние пещеры Вайтомо ярко освещены, благодаря потолкам, покрытым тысячами крошечных светящихся светлячков.









8. Красный пляж в Китае - водно-болотное угодье, которое приобретает свой особый оттенок, благодаря водорослям Sueda, которые осенью становятся ярко-малиновыми.









9. Зияющая дыра в Туркменистане шириной 69 метров, которая образовалась в 1971 году, когда советская буровая установка рухнула в пещеру природного газа, была названа «Вратами в ад». С тех самых пор газ и горит.









10. Ярко-красная пустыня Вади-Рам в Иордании часто появляется в фильмах как Марс, например, как в недавнем блокбастере «Марсианин».









11. Лазурные мраморные пещеры в Чили "вырезаны" на полуострове из твердого мрамора в ледниковом озере, которое соединяет границу Чили и Аргентины. Они являются результатом 6000-летней волновой эрозии.









12. Уюни в Боливии простирается на 10,5 тысяч квадратных километров и является самым большим солончаком в мире. Когда идет дождь, его поверхность превращается в гигантское «зеркало».









13. Пещера кристаллов в Мексике находится на глубине 300 метров под землей и содержит некоторые из самых крупных природных кристаллов, которые были когда-либо найдены. Температура в пещере может достигать 57° по Цельсию.









14. Аризонский Каньон Антилопы - это сюрреалистический каньон из песчаника, образовывавшийся, благодаря внезапным наводнениям и муссонам в течение миллионов лет.









15. Шоколадные холмы на Филиппинах представляют собой известняковые насыпи, покрытые травой. Эти насыпи в течение сухого сезона становятся коричневыми. Отсюда и происходит название.









Алина Калинина



