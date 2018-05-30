В России до конца 2018 года планируют увеличить пособие на ребенка в возрасте от полутора до трех лет, сообщает DEITA.RU.

Отметим, сейчас оно составляет 50 рублей в месяц.

О таких планах газете "Известия" рассказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

«У нас есть поручение разобраться с пособием в размере 50 рублей», - сказал он.

Он отметил, что сейчас данные выплаты лежат на работодателях, от которых роженицы ушли в декрет, поэтому увеличение пособия будет проблематичным для бизнеса.

Ирина Петрова