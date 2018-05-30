В России до конца 2018 года планируют увеличить пособие на ребенка в возрасте от полутора до трех лет, сообщает DEITA.RU.
Отметим, сейчас оно составляет 50 рублей в месяц.
О таких планах газете "Известия" рассказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
«У нас есть поручение разобраться с пособием в размере 50 рублей», - сказал он.
Он отметил, что сейчас данные выплаты лежат на работодателях, от которых роженицы ушли в декрет, поэтому увеличение пособия будет проблематичным для бизнеса.
Ирина Петрова