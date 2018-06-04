Посол США в РФ Джон Хантсман окунулся в воду на крещенских купаниях, сообщает DEITA.RU.

В эфире телеканала Fox News он рассказал, что это было в Воскресенском Новоиерусалимском монастыре. По словам Хантсмана, ему захотелось посоревноваться с президентом России в количестве погружений в ледяную воду.

«Когда вы погружаетесь в воду такой низкой температуры, то вы почти совсем перестаете владеть мышцами и дыхательной системой. Я хотел окунуться трижды, потому что президент Путин поступил так же», — сказал Хантсман.



Ирина Петрова