"Постоянный представитель президента Украины Петра Порошенко в Автономной Республике Крым" Борис Бабин сделал громкое заявление о том, что Россия намерена «захватить» Северо-Крымский канал, сообщает DEITA.RU.

По словам Бабина, Россия может прибегнуть "к каким-то силовым или гибридным акциям, чтобы просто силой взять контроль над этим объектом на подконтрольной Украине территории". И вэто постпред видит большую опасность.

В ответ на это председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Государственного Совета Республики Крым Алексей Черняк отметил, что если бы Россия намеревалась «захватить» Северо-Крымский канал, то она «захватила» бы территорию практически всей Украины.

Как пишет РИА ФАН, такими заявлениями, по мнению Черняка, украинские власти пытаются испортить грядущий чемпионат мира по футболу. Что касается Крыма, председатель заверил, что полуостров спокойно вот уже несколько лет живет без внешней воды, Крым полностью перестроился. Также как и адаптировался к украинской энергоблокаде, к продовольственной и туристической блокадам, к обрезанным железнодорожным путям и всему остальному.

Таисия Масина