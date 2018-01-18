Хабаровчанка, купившая в подарок сыну телефон в одном из магазинов города, никак не ожидала такого печального исхода - телефон взорвался в руках у ребенка меньше чем через месяц после покупки, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Попытавшись решить вопрос мирным путем и не добившись положительного результата, женщина обратилась в суд. В процессе установлено, что продавец при заключении договора купли-продажи передал покупателю не весь комплект документов. Отсутствовал технический паспорт с указанием даты и места продажи, а также инструкция по эксплуатации.

В итоге требования истца о возмещении стоимости товара в размере 18000 рублей, выплате штрафа за отказ в добровольном удовлетворении требований потребителя в размере 9000 рублей, возмещении убытков понесенных вследствие продажи товара ненадлежащего качества в размере 18000 рублей, возмещения морального вреда в размере 5000 рублей удовлетворены судом в полном объеме.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что объект желаний многих приморцев сжег автомобиль.

Таисия Масина