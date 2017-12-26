По обращению жителей села Екатериновка в Приморье проверены участки для стройки, сообщили Deita.ru в прокуратуре.

Установлено, что администрация Партизанского района предоставила в аренду четыре участка для индивидуального жилищного строительства на северном склоне сопки «Крикса» с. Екатериновка, где произрастают «краснокнижные» саженцы кедра, уничтожение и повреждение которых запрещено законом.

Прокурор обратился в суд с требованиями о признании договоров аренды земельных участков недействительными и возложении на арендаторов обязанности вернуть землю муниципалитету.



Результаты рассмотрения исковых заявлений поставлены на контроль прокурора района.

Михаил Грач