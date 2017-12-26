26 Декабрь 2017, 19:05
Построить домик в кедровой роще в Приморье не выйдет
По обращению жителей села Екатериновка в Приморье проверены участки для стройки, сообщили Deita.ru в прокуратуре.
Установлено, что администрация Партизанского района предоставила в аренду четыре участка для индивидуального жилищного строительства на северном склоне сопки «Крикса» с. Екатериновка, где произрастают «краснокнижные» саженцы кедра, уничтожение и повреждение которых запрещено законом.
Прокурор обратился в суд с требованиями о признании договоров аренды земельных участков недействительными и возложении на арендаторов обязанности вернуть землю муниципалитету.
Результаты рассмотрения исковых заявлений поставлены на контроль прокурора района.
Михаил Грач