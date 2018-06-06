Результаты исполнения в 2017 году государственной подпрограммы «Улучшение инвестиционного климата в Приморском крае» обсудили депутаты Законодательного Собрания на заседании комитета по экономической политике и собственности, сообщает DEITA.RU.

Средства на развитие экономики и социальной сферы Приморья в прошлом году были затрачены немалые. За счет всех источников финансирования было использовано 125,7 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал, что составило 94,7 процента к уровню 2016 года. При этом организации направили на инвестиционную деятельность 91,7 млрд рублей (или 95,6 процента к предыдущему отчетному периоду), в том числе 33,6 млрд рублей собственных средств и 58,2 млрд – привлеченных.

По мнению заместителя председателя комитета по экономической политике и собственности Алексея Козицкого, дела в Приморье с инвестиционной деятельностью идут не очень хорошо. «Если Сахалинская область, Хабаровский и Камчатский края по итогам прошлого года смогли заметно улучшить свои позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах федерации, переместившись вверх сразу на несколько десятков позиций, то Приморье наоборот опустилось на пять строк вниз и теперь находится на 76 месте», - отметил Алексей Козицкий.

Председатель комитета по экономической политике и собственности Сергей Ищенко напомнил о выездном заседании, прошедшем в ТОР «Надеждинская». Тогда руководитель «Приморского кондитера» рассказал о невозможности быстрой реализации инвестиционного проекта. «Земля для его размещения пока так и не оформлена. Кроме того, покидают Приморье южнокорейские инвесторы, пришедшие в наш край ранее. Они откровенно говорят, что не смогли пробить административные барьеры и им проще работать во Вьетнаме, - рассказал Сергей Ищенко.

По мнению председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан Игоря Чемериса, в Приморском крае пока не создана безбарьерная среда для работы инвесторов. «Я скептически отношусь к прозвучавшим здесь словам представителя Инвестиционного агентства края о том, что сегодня у нас "инвесторов водят за руку по объектам и институтам власти". На заседаниях инвесторы нам рассказывают, какими дорогами им приходится ходить. К сожалению, нормальной работы с ними не ведется. Поэтому мы вместе должны посмотреть, где узкие места и какими способами их расширить. Хотелось бы, чтобы наше заседание имело прикладное значение. Ведь пока мы не создадим условия для инвестиций и пока не поддержим предпринимателей, которые еще не уехали из Приморья и хотят здесь работать, никто к нам сюда не придет», - раскритиковал нынешнее положение дел Игорь Чемерис.

По предложению Сергея Ищенко, комитет вернется к рассмотрению вопроса инвестиционного климата в Приморском крае через полгода. «За это время совместными усилиями мы должны сделать так, чтобы инвестиционный климат в Приморье стал для бизнеса благоприятным. Чтобы на место уходящих по каким-то причинам инвесторов, обязательно приходили новые, земля, выделенная под проекты, была освоена, а край в итоге получил дополнительные рабочие места и налоги», - подчеркнул Сергей Ищенко.

Дмитрий Санников