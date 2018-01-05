Приморские синоптики пообещали, что в конце праздничной недели в край нагрянет потепление, сообщает «Deita.ru».

Это связано с тем, что ветер станет южным из-за циклона, который будет проходить возле побережья края.

И это уже весьма заметно по прогнозу на пятницу, 5 января. В это день в крае ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем -2...-13 °C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем -6...-8 °C.



В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный слабый до умеренного. Температура воздуха так же, как и во Владивостоке -6...-8 °C.



В Находке теплее всего - при небольшая облачности и отсутствии осадков ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха днем прогреется аж до -2...-4 °C.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало о 6 способах победить самое депрессивное время года.

Таисия Масина