следы снег
Источник изображения: primore_online

Приморские синоптики пообещали,  что  в конце праздничной недели в край нагрянет потепление, сообщает «Deita.ru».

Это связано с тем, что  ветер станет южным из-за циклона, который будет проходить возле побережья края.

И это уже весьма заметно по  прогнозу на  пятницу, 5 января. В это день в крае ожидается переменная облачность, без существенных осадков.  Ветер  северо-западный, западный умеренный.  Температура воздуха днем -2...-13 °C.

Во Владивостоке небольшая облачность,  без осадков.   Ветер  северо-западный умеренный.  Температура воздуха днем -6...-8 °C.

В Уссурийске  небольшая облачность, без осадков.  Ветер  северо-западный,  западный слабый до умеренного. Температура воздуха так же, как и во Владивостоке  -6...-8 °C. 

В Находке теплее всего - при небольшая облачности и отсутствии осадков  ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха днем  прогреется аж до -2...-4 °C.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало о 6 способах победить самое депрессивное время года.

Таисия Масина