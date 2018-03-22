В то время как влюбленные уже давно поют о полете на Луну, исторически это удалось только 24 людям. И хотя космические миссии многим из нас не светят, скоро люди смогут летать вокруг Луны, рассказывает DEITA.RU.

Space Adventures, космическая и аэронавигационная компания из штата Вирджиния, предлагает полет вокруг Луны тем, кто может себе это позволить.

По словам компании, те, кто находится в «луной миссии», будут находиться в радиусе 97 километров от поверхности Луны – самое близкое расстояние, на которое к ней приближались с 1972 года.

Путешественники сначала окажутся в ракете на Международной космической станции ​​(МКС). Они проведут 10 дней на МКС, чтобы приспособиться к условиям в космосе. В миссии будут участвовать два пассажира и один профессиональный космонавт.

С МКС пассажиры садятся на вторую ракету с лунным модулем. Эта ракета отнесет космических путешественников к Луне.

Space Adventures ожидают, что такие полеты на Луну начнутся в начале 2020-х годов.

Само собой разумеется, что путешествие в космос не дешево. Space Adventures не раскрыла цену миссии, заявив, что стоимость зависит от выбранного вами средства передвижения, времени и наполненности миссии. Однако, видя, что люди уже платят 250 000 долларов за шесть невесомых минут в космосе, двухнедельная миссия, скорее всего, будет стоить намного дороже.

Алина Калинина