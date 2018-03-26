По факту крупного пожара в торговом центре Кемерово возбуждено уголовное дело. Введен режим ЧС, сообщает DEITA.RU.



Следователи намерены установить не только причины пожара, но и дать принципиальную правовую оценку действиям представителям торгового центра и должностных лиц. Организована и прокурорская проверка.

Пожар в "Зимней вишне" вспыхнул сегодня около 16.00 по местному времени и охватил три этажа.

"По данным на 17.00 местного времени, из здания эвакуировано сто человек, спасено 10 человек, - сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. - На месте работают более шестнадцати единиц специальной техники. Продолжается эвакуация людей. С людьми работают психологи".

По предварительным данным, погибли три ребенка и женщина. Сообщается, что количество погибших в результате трагедии может составлять от четырех до семи человек.

Виктор Бруевич