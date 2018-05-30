В среду, 30 мая, неподалеку от Большого Камня произошло ДТП в дачном массиве, сообщает DEITA.RU.

По словам очевидцев, в районе дачного посёлка «Звезда» перевернулся грузовик со стройматериалами. Транспортное средство улетело в канаву, разбросав ценный груз.

Судя по видео, местные мигранты собственными силами пытались вытащить грузовик.

Информации о пострадавших не поступало.

Екатерина Лапкина