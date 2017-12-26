Любопытный леопард вышел к автолюбителям у нацпарка в Приморье, об этом Deita.ru сообщили в ФГБУ «Земля леопарда».

Удачливому автовладельцу удалось получить уникальные кадры, на которых запечатлен леопард, наблюдающий за проезжающими машинами недалеко от обочины дороги. В нацпарке изучили видео и разобрались в причинах необычного поведения зверя.

Видео было снято на дороге у леса, недалеко от села Барабаш Хасанского района. Неизвестно, кем именно сделана запись, появившаяся в интернете, однако благодаря им ученым удалось получить важную информацию о здоровье леопарда.

Несмотря на низкое качество записи, сотрудникам национального парка удалось понять, что это самка Leo 69F. Одна из старейшин леопардесс национального парка. Впервые она была зафиксирована фотоловушкой еще в 2008 году.

«Подобная реакция леопарда на транспорт наблюдалась нами и раньше, – подчеркнула Татьяна Барановская, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Неоднократно сотрудники национального парка встречали в лесу животных, которые смотрели на машины, но не убегали. Дело в том, что дикие звери воспринимают автомобили как что-то менее опасное и угрожающее по сравнению с пешим человеком. Однако стоит им увидеть в машине живое существо, они спешат скрыться, что мы и наблюдаем в данном случае».

И хотя по полученным кадрам сложно однозначно оценить состояние зверя, внешне леопард выглядит здоровым. Заметно, что Leo 69F – весьма упитанная кошка и явно не испытывает проблем с охотой.

Напомним, ранее Deita.ru неоднократно сообщало и публиковало удивительные факты о жизни пятнистых хищников на территории национального парка «Земля леопарда». Так, уникальные видеокадры получили ученые с помощью специального оборудования, установленного на звериной тропе. Впервые на фотоловушку записан голос дальневосточного леопарда.

Екатерина Лапкина