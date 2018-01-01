1 Январь 2018, 22:48
Появилось видео погружения улицы Владивостока во тьму из-за петарды
Источник изображения: «Deita.ru»
Тот самый момент, когда одна из улиц Владивостока в новогоднюю ночь погрузилась во тьму, сняли на видео очевидцы, сообщает «Deita.ru».
В районе улицы Луговая практически сразу же после боя курантов произошло отключение электроэнергии. Несколько домов остались без света по причине неосторожного обращения с пиротехникой.
По данным "Приморских электрических сетей", авария произошла из-за пневмохлопушки, неудачно выпущенной молодыми людьми на улице Горной. Они снайперски попали в линию электропередач, вызвав короткое замыкание.
Аварию оперативно устранили дежурные службы.
Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что микрорайон Владивостока остался без электричества после фейерверка.
Таисия Масина