Тот самый момент, когда одна из улиц Владивостока в новогоднюю ночь погрузилась во тьму, сняли на видео очевидцы, сообщает «Deita.ru».

В районе улицы Луговая практически сразу же после боя курантов произошло отключение электроэнергии. Несколько домов остались без света по причине неосторожного обращения с пиротехникой.



По данным "Приморских электрических сетей", авария произошла из-за пневмохлопушки, неудачно выпущенной молодыми людьми на улице Горной. Они снайперски попали в линию электропередач, вызвав короткое замыкание.



Аварию оперативно устранили дежурные службы.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что микрорайон Владивостока остался без электричества после фейерверка.

Таисия Масина

