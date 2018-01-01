свет
Источник изображения: «Deita.ru»

Тот самый момент, когда одна  из улиц Владивостока в новогоднюю ночь погрузилась во тьму,  сняли на видео очевидцы, сообщает «Deita.ru».

В районе улицы Луговая практически сразу же после боя курантов произошло отключение электроэнергии. Несколько домов остались без света по причине неосторожного обращения с пиротехникой.

По данным "Приморских электрических сетей", авария произошла из-за пневмохлопушки, неудачно выпущенной молодыми людьми на  улице Горной. Они снайперски попали в линию электропередач, вызвав короткое замыкание.

Аварию оперативно устранили дежурные службы.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что микрорайон Владивостока остался без электричества после фейерверка.

Таисия Масина