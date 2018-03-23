23 марта, в четверг, на трассе Владивосток — Находка сгорел легковой автомобиль, сообщает корреспондент DEITA.RU.

По словам очевидцев, авто вспыхнуло в районе Находкинского перевала.

Судя по тому, что пострадавших в инциденте нет, водитель успел выскочить из автомобиля до того, как его полностью охватило пламя.

Информации о причинах возгорания и прибытии пожарных на место происшествия не поступало.

Екатерина Лапкина