23 Март 2018, 12:00
Появилось видео полыхающего автомобиля на трассе в Приморье
Источник изображения: скриншот с видео
23 марта, в четверг, на трассе Владивосток — Находка сгорел легковой автомобиль, сообщает корреспондент DEITA.RU.
По словам очевидцев, авто вспыхнуло в районе Находкинского перевала.
Судя по тому, что пострадавших в инциденте нет, водитель успел выскочить из автомобиля до того, как его полностью охватило пламя.
Информации о причинах возгорания и прибытии пожарных на место происшествия не поступало.
Екатерина Лапкина
Видео: DEITA.RU