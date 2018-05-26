Утром в субботу, 26 мая, появилось видео с места трагедии в бухте Патрокл, сообщает корреспондент DEITA.RU.

Как рассказал автор видеоролика, лодка с включенным двигателем кружит на месте. Подошли к лодке, там человек за лодку одной рукой держится. Вызвали МЧС. Сказали, что уже сообщали, идет помощь. Мотор выключить не смогли, побоялись, что выпрыгнет на нас. Человек мертвый, рука синяя. Видать с ночи тут или все утро.

В ГУ МЧС России по Приморскому краю рассказали, что в бухте Патрокл рано утром, действительно, спасатели обнаружили тело мужчины и плавательное средство. «В 6 часов утра по местному времени в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об обнаружении в бухте Патрокл города Владивосток находящегося в воде человека в спасательном жилете и неуправляемой резиновой лодки. На место происшествия немедленно были направлены спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России», — сообщили Михаил Исаметов, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов.

В 6 часов 50 минут тело мужчины без признаков жизни было обнаружено и передано сотрудникам полиции. Плавсредство отбуксировано к берегу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Екатерина Лапкина