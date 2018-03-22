Во Владивостоке на улице Дальзаводская пожарные пытаются справиться с пламенем, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

22 марта в 09. 30 в пожарно-спасательную службу города Владивостока поступило сообщение о пожаре на улице Дальзаводская.

По указанному адресу в 09.37 прибыли первые расчёты огнеборцев.

Предположительно, в результате проведения ремонтных работ кровли в неэксплуатируемом здании произошло возгорание крыши.

В настоящее время ведётся тушение пожара. По предварительной оценке площадь не превышает 100 кв. м. Пострадавших нет. Информация уточняется.

Обновление: в 10.14 пожар был локализован, в 10.33 – ликвидировано открытое горение.

Виктор Бруевич