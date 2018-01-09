Вчера, 8 января, при тушении пожара в поселке Ванино Хабаровского края пожарные эвакуировали двоих детей, об этом Deita.ru сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В 20 часов 12 минут огнеборцам стало известно о возгорании в жилом доме по улице Чехова. Он возник в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного дома. Ровно через пять минут на место происшествия прибыли пожарные. Они приступили к эвакуации людей и тушению открытого огня.

В руки медиков бригады скорой медицинской помощи были переданы хозяйка квартиры и ее двое детей. После осмотра врачей женщину отпустили на амбулаторное лечение.

По словам очевидцев трагедии, один из детей находится в реанимации. Собака женщины погибла. Пес задохнулся в дыму.

«Это была моя собака. Мой ребёнок жив, слава Богу, но горела не наша квартира. Я пыталась помочь, но там никак не помочь реально», — пишет в социальных сетях главный очевидец и потерпевшая в трагедии.

Как отметили в ведомстве, благодаря оперативным действиям пожарных распространение огня удалось быстро остановить и не дать ему перекинуться на соседние комнаты. В квартире горели домашние вещи на площади 15 квадратных метров.

В настоящее время причины возгорания устанавливаются. По факту пожара сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России проводят проверку.

Екатерина Лапкина