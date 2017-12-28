Сегодня, 28 декабря, пожарные спасли двух человек из горящего подъезда жилого дома на улице Луговая во Владивостоке, об этом Deita.ru сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю.

По информации спасателей, сегодня в 12 часов 1 минуту поступило сообщение о пожаре в одноподъездном двенадцатиэтажном доме на улице Луговая.

Ровно через минуту на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению

В ходе разведки удалось установить, что в подъезде дома на 10-м этаже горит подсобка возле квартиры. Из горящего помещения пожарные вывели на улицу двух женщин.

В результате происшествия никто не пострадал. В 12 часов 40 минут пожар был полностью потушен.

Напомним, ранее Deita.ru неоднократно писало о подобных ситуациях. Однако чаще всего на Дальнем Востоке горят именно одноэтажные строения. К сожалению, не всегда удается избежать людских жертв в таких происшествиях.

Екатерина Лапкина