Во Владивостоке в одном из домов, расположенных на улице Терешковой, сгорела квартира, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

30 мая в 10.56 очевидец происшествия сообщил пожарным о том, что в доме, расположенном на улице Терешковой горит квартира.

В 11.03 на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению. На момент прибытия пожарных в жилом помещении наблюдалось сильное задымление, в связи, с чем было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. Во время разведки брандмейстеры установили, что в квартире дома горят: ванная комната и мебель на кухне. Из отрезанных дымом квартир были эвакуированы 4 человека. В результате происшествия никто не пострадал.

В 11.11 пожар был локализован, в 12.11 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 5 кв. м. С огнём боролись 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

Ирина Петрова