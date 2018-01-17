17 Январь 2018, 09:50
Пожар в "Фетисов-Арене" в день матча "Адмирала" напугал владивостокцев
В техническом помещении "Фетисов-Арены" 16 января произошел пожар, сообщает DEITA.RU.
Инцидент случился во время матча любительских команд. Однако, по словам гендиректора "Адмирала" Сергея Сошникова, ничего страшного не произошло. В щитке оплавились провода, с огнем справились в течение 7 минут.
Службе безопасности справилась с огнем. Предварительная версия - заводской брак оборудования.
Отметим, что в день пожара на "Фетисов-Арене" "Адмирал" проводил в Ярославле матч с "Локомотивом" в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Василий Кучин