В техническом помещении "Фетисов-Арены" 16 января произошел пожар, сообщает DEITA.RU.

Инцидент случился во время матча любительских команд. Однако, по словам гендиректора "Адмирала" Сергея Сошникова, ничего страшного не произошло. В щитке оплавились провода, с огнем справились в течение 7 минут.

Службе безопасности справилась с огнем. Предварительная версия - заводской брак оборудования.

Отметим, что в день пожара на "Фетисов-Арене" "Адмирал" проводил в Ярославле матч с "Локомотивом" в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Василий Кучин