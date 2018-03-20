Пожарные расчеты эвакуировали 20 человек при пожаре в пятиэтажке Хабаровска, об этом DEITA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Вызов спасателя поступил в 20 часов 44 минуты по местному времени в понедельник, 19 марта. По словам очевидцев, произошло возгорание в пятиэтажном доме на Амурском бульваре. Прибывшие пожарные расчеты приступили к тушению огня. Из подъезда вышли на свежий воздух 20 человек.





Пожар был локализован в 20 часов 53 минуты, через 18 минут – полностью ликвидирован. Его площадь составила около 5 квадратных метров. От огня пострадали домашние вещи и одна из комнат квартиры. Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время причины возгорания, виновный устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее прошла информация, что тем же вечером во Владивостоке в огне погибли четыре человека. Во Фрунзенском районе города сгорел приют для людей без определенного места жительства.

Екатерина Лапкина

Фото: Типичный Хабаровск