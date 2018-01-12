11 января в пожарно-спасательную службу Чугуевского муниципального района поступило сообщение о том, что в селе Сокольчи на улице Молодёжная горят баня и пристройка к ней, сообщили Deita.ru в ГУ МЧС Приморья.

Прибыв по указанному адресу, огнеборцы незамедлительно приступили к тушению.

Общая площадь возгорания составила 47 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. На тушении были задействованы 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

Михаил Грач