В Приморском крае за минувшие выходные пожарные 20 раз выезжали на тушение техногенных пожаров, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

Так, например, ранее сообщалось, что пожарные спасли женщину, выведя ее с помощью спасательного устройства из горящего дома в поселке Пластун.

А вчера, 3 июня, в Дальнегорске произошел пожар в одном из автомобильных боксов. По некоторой информации, есть пострадавший. В Артеме в это воскресенье крупный пожар произошел в частном доме, площадь возгорания составила 40 кв.м.

Напомним, техногенные пожары - это происшествия, которые вызваны хозяйственной деятельностью человека.



Ирина Петрова