Пожарные расчеты ликвидировали возгорание в кафе города Хабаровска, об этом DEITA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В понедельник, 4 июня, в 21 час 10 минут по местному времени спасателям поступил вызов о задымлении в кафе. На место пожара выехали пожарные подразделения. По прибытии было установлено, что на втором этаже горит электрощиток. Из помещения самостоятельно эвакуировались пять человек.

Погибших и пострадавших нет.

Оперативным взаимодействием в 21 час 31 минуту возгорание было ликвидировано.

Екатерина Лапкина