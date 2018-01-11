Личная жизнь премьер-министра России Дмитрия Медведева стала объектом пристального внимания некоторых внимательных россиян, сообщает «Deita.ru».

Они заметили, что на безымянном пальце правой руки премьера отсутствует обручальное кольцо, однако его супруга кольцо носит, и не одно, а целых два.

Последний раз символ брака у Медведева был замечен 30 ноября 2017 года на традиционной встрече с журналистами. В связи с этим у многих появились нехорошие мысли, что брак премьер-министра дал трещину. Есть и другая версия - Дмитрий Медведев набрал вес и кольцо попросту не налазит на палец.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что правая рука президента Путина стала объектом пристального внимания.

.Таисия Масина