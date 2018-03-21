Изменения в закон «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» обсудили депутаты Законодательного Собрания на очередном заседании комитета по экономической политике и собственности, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал депутат Законодательного Собрания Приморского края Евгений Костюков, законопроект был принят в первом чтении в феврале 2018 года. «Ко второму чтению поступила поправка комитета, которая носит юридико-технический характер», - отметил Евгений Костюков.

Одно из главных положений законопроекта состоит в том, что за бывшими наймодателями приватизированных квартир и бывшими собственниками многоквартирных домов сохранена обязанность по проведению капитального ремонта, если жилье в этом нуждалось на момент приватизации.

Закон же федеральный был разработан в целях исполнения постановления Конституционного Суда РФ. Им высокий суд признал взносы на капремонт, вносимые собственниками жилья, не противоречащими Конституции РФ, но отметил, что за прежними собственниками домов сохраняется обязанность по проведению капитального ремонта домов, которые в этом нуждаются.

Кроме того, теперь краевые власти не смогут принимать решения о том, чтобы признать регионального оператора несостоятельным (банкротом). В то же время региональной программой капитального ремонта в приоритетном порядке могут быть предусмотрены работы по ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации.

По предложению председателя комитета по экономической политике и собственности Сергея Ищенко, депутаты единогласно рекомендовали Законодательному Собранию внести изменения в закон «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» в третьем чтении на очередном заседании регионального парламента.

Дмитрий Санников