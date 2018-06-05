5 Июнь 2018, 06:34
Правила выгула таких собак установит новый законопроект
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Правила выгула собак бойцовых пород установит законопроект о регистрации домашних животных, сообщает DEITA.RU.
Как рассказал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, такие собаки в законе называются потенциально опасными породами собак и их теперь тоже придется регистрировать. Выгуливать этих собак теперь можно будет только в наморднике с ошейником и поводком.
Животных можно будет зарегистрировать бесплатно, этим займутся либо территориальные подразделения Россельхознадзора, либо ветеринарные службы.
Таисия Масина