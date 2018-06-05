Правила выгула собак бойцовых пород установит законопроект о регистрации домашних животных, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, такие собаки в законе называются потенциально опасными породами собак и их теперь тоже придется регистрировать. Выгуливать этих собак теперь можно будет только в наморднике с ошейником и поводком.

Животных можно будет зарегистрировать бесплатно, этим займутся либо территориальные подразделения Россельхознадзора, либо ветеринарные службы.

Таисия Масина