Премьер-министр Дмитрий Медведев вручит в понедельник премии правительства России в области средств массовой информации, присужденные за 2017 год, сообщает Deita.ru со ссылкой на сайт кабинета министров.

Одна из десяти премий традиционно присуждается по выбору премьера. Дмитрий Медведев предложил посмертно наградить бывшего главного редактора журнала «Искусство кино» Даниила Дондурея.

Кроме него лауреатами стали четыре журналиста и пять коллективов. Каждый победивший соискатель получит миллион рублей.

За 2017 год наградами отмечены ведущий передачи «В мире животных» Николай Дроздов «за особый вклад в развитие средств массовой информации», Маргарита Лянге «за серию публикаций по проблемам межэтнических отношений», Игорь Свинаренко «за цикл публицистических произведений, ставших знаковыми в истории современной российской журналистики» и гендиректор телекомпании «Пятница» Николай Картозия «за новые творческие форматы телевидения».

Также премии получат коллектив Первого канала за организацию трансляции военно-морского парада в Санкт-Петербурге, коллектив Красноярского информационного телевидения ТВК — 6 канал «за многолетнюю работу по развитию качественного регионального телеканала», журналисты отдела происшествий «Коммерсанта» за серию посвященных коррупции расследований, сотрудники издательства «ПостНаука».



Михаил Грач